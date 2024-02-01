Украина сообщила союзникам в ЕС о нехватке снарядов

Украина предупредила о "критической" нехватке артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова союзникам в ЕС.

РФ ежедневно использует на фронте в три раза больше снарядов, чем ВСУ, говорится в документе, который агентство получило в свое распоряжение.

Согласно письму, Украина использует в день не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта протяженностью в 1500 километров, пытаясь отразить российские атаки, при этом ВСУ в месяц требуется 200 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

В марте 2023 года ЕС принял решение в течение года поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов, но к настоящему моменту удалось поставить лишь 330 тысяч, отмечает агентство dpa.