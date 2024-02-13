Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе, в результате которых есть погибшие и раненые военнослужащие.

В частности, утром во вторник Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Агентство отмечает, что это самый серьезный пограничный конфликт между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

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