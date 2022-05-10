Последнее обновление: 10.05.2022 14:05

Азербайджан заявил об обстреле позиций военными Армении

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения ВС Армении в понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской госгранице в направлении Кельбаджарского района.

"Вечером 9 мая вооруженные силы Армении, расположенные в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры, передает Интерфакс.

"На данный момент ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - отмечает ведомство.

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