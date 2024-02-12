Польские фермеры на границе высыпали зерно из нескольких украинских грузовиков

Протестующие возле пункта пересечения польско-украинской границы польские фермеры высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков, сообщает RMF24.

Случай произошел 11 февраля около 11:30 возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"Три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого поехали обратно в Украину", – сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж.

Она добавила, что силового противостояния во время этих событий не было.

"Мы проводим расследование, устанавливаем личности людей, которые принимали в этом участие, и опрашиваем свидетелей", – добавила Ева Чиж, отметив, что дальше собранные данные передадут в прокуратуру для правовой оценки.