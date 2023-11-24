На украинско-польской границе из-за забастовки перевозчиков застряли 3700 грузовиков

Забастовка дальнобойщиков на границе с Польшей привела к тому, что 3 700 грузовиков оказались в очереди, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Всего на направлении четырех пунктов пропуска в сторону Украины в очередях на территории Польши находится 3 700 грузовиков. Напомню - это пункты пропуска Ягодин - Дорогуск, Рава-Русская - Гребенное, Краковец - Корчева и Шегини - Медика", - сообщил он.

Министерство инфраструктуры Украины инициировало создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе с Польшей, в рамках которого проводится сбор данных для эвакуации украинских водителей грузовиков, которые застряли на польской стороне границы.

Вместе с тем, властям удалось разблокировать украинско-словацкую границу. На вопрос, есть ли блокирование движения грузовиков на границе со Словакией, Демченко ответил: «Нет. По состоянию на утро на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне-Немецке" в сторону Украины на территории Словакии находилось около 400 грузовиков».