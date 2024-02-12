Орбан предложил оставить Украину на растерзание РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности.

Об этом он заявил в общении с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шусселем в рамках медиапроекта European Voices; фрагмент разговора, опубликованный Die Presse, привлек значительное внимание венгерских СМИ.

Орбан считает, что Украину стоит сделать "буферной зоной" между Россией и Западом, потому что Москва никогда не смирится с ее членством в ЕС и НАТО.

"Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте – там, где она есть. Лучшая перспектива – чтобы она была буферной зоной между Россией и Западом, конечно, с гарантиями безопасности. Если это не поможет, Украина будет терять территории. Россия будет снова, снова и снова разрушать Украину. Россия никогда не смирится с тем, чтобы на ее границах появился такой член ЕС и НАТО как Украина, никогда", – заявил Орбан.

При этом венгерский премьер считает, что в 2008 году действительно было возможно принять Украину и Грузию в ЕС и НАТО, но эту возможность упустили, и с ней – "перспективы Украины на будущее членство в ЕС и НАТО".

На ремарку Шусселя о том, что прекращение огня сейчас означало бы для Украины фактически поражение, Орбан сказал, что оценка может зависеть "от того, как смотреть на будущее", потому что с продолжением горячей фазы войны Украина может потерять еще больше территорий.

Венгерский премьер также не согласился с аргументами о том, что членство Украины защитило бы Европу, поскольку почти все члены ЕС уже являются членами НАТО и этот альянс сильнее России.

"Нет угрозы, что Россия нападет на страну-члена НАТО", – считает Виктор Орбан.

Он также высказал мнение, что Россия никогда серьезно не будет воспринимать Украину как партнера в переговорах, "только США и, возможно, ЕС".

Шуссель отметил, что нет уверенности в том, что договоренностям с Россией можно доверять. Орбан на это ответил, что здесь, по его мнению, "вопрос не доверия, а силы".

"Мы, европейцы, недостаточно сильны для того, чтобы россияне воспринимали нас серьезно. Это меряться силами. Это война. Мы должны демонстрировать силу и четко доносить россиянам: у нас свои интересы, у них свои, на основе этого можно о чем-то договариваться", – отметил Виктор Орбан.

Он выразил мнение, что российско-украинская война не закончится в 2024 году и нужно "как минимум обеспечить прекращение огня и достичь ситуации, в которой можно вести переговоры".

Кроме того, Орбан считает, что Европа не может поддерживать Украину достаточным количеством оружия, потому что в обществах европейских государств "и так считают помощь слишком большой".

"Мы не можем позволить себе помогать Украине до тех пор, пока она одержит победу военным путем", – добавил премьер Венгрии.