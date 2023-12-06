Венгрия продолжает блокировать проект решения саммита ЕС по Украине

Государства Евросоюза до сих пор не пришли к согласию относительно формулировки итогового решения саммита ЕС о начале переговоров о вступлении Украины, поскольку Венгрия продолжает блокировать вопросы, связанные с поддержкой Киева.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, постоянные представители стран-членов Евросоюза продолжат обсуждать проект решения Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в ЕС до воскресенья.

"Заседания постоянных представителей продлятся вплоть до воскресенья. Венгрия все еще продолжает блокировать ", – отметил собеседник.

Заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств состоится в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры ЕС должны обсудить предложения Европейской комиссии дать зеленый свет началу переговоров с Украиной о членстве, которые могут быть начаты после того, как Киев выполнит в полном объеме оставшиеся условия.