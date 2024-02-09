Последнее обновление: 09.02.2024 16:50

Пентагон: США продолжают поставки Украине вооружения для ПВО

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение для систем противовоздушной обороны, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), включающей определенные возможности ПВО", – отметил представитель Минобороны США.

На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать сроки.

"Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу", – указал Райдер.

На уточняющий вопрос, поставляют ли американские ракеты ПВО все еще в Украину, он сказал, что речь идет об "этих и других возможностях", о которых объявили в рамках программы USAI.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование