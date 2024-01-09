Белый дом обсудил с оборонными компаниями США производство оружия для Украины

Представители Белого дома встретились в понедельник с руководителями компаний военно-промышленного комплекса, чтобы обсудить производство оружия для Украины.

Встреча была направлена на подкрепление интереса администрации президента США Джо Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как им противодействовать, а также на решении проблемы разминирования", – сообщил один из чиновников.

Встречу созвал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы "усилить внимание к помощи Украине в преодолении ключевых технологических вызовов, которые, как они определили, тормозят их прогресс и динамику на поле боя", сказал другой собеседник.

На встречу были приглашены представители компаний Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, Skydio и другие.

Представители администрации заявили, что любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без дополнительного пакета помощи на сумму более 100 миллиардов долларов, который включает около 50 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности для Украины, и который должен одобрить Конгресс.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.