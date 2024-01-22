Рада Украины требует отмены визита премьера Словакии на фоне его возмутительных заявлений

Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко требует решительной реакции за заявления "лидера другого государства", которыми тот ставит под сомнение суверенитет Украины.

По словам депутата, у государства "должен быть какой-то минимум самоуважения", сообщают украинские медиа.

"Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – отметил он.

Мережко добавил, что "в таких случаях визит отменяется, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Свой пост глава комитета ВР написал после очередной порции антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду запланирован визит в Украину.

Фицо накануне назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

Также он сказал, что во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем он намерен сказать, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.