Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским

Президент Словакии Зузана Чапутова приехала с визитом в Украину, во вторник она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку.

Об этом говорится в сообщении Чапутовой на Facebook, пишет "Европейская правда".

"В Бородянке и Ирпене я собственными глазами видела следы разрухи, которую принесли в Украину российские солдаты. В сотнях километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины - женщин, мужчин, детей - все еще сталкиваются с такими же опустошениями. Я верю, что когда этот кошмар закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или в Ирпене расцвели цветы", - написала Чапутова.

Чапутова сегодня также встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Зузана подтвердила Зузаны" - именно под таким лозунгом проходит визит президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Киев. А Зузаны - это также словацкие 155мм САУ. А еще личное лоббирование статуса кандидата Украины в ЕС, оборонная поддержка, взаимодействие в энергетической сфере, возможно, таможенный контроль", - написал Сибига на своей странице в Facebook.

Чапутова выступила перед депутатами Верховной рады.

Издание Aktuality сообщает, что Чапутова также проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Директор Департамента коммуникаций Офиса президента Словакии Йозеф Матей сообщил, что по возвращении из Украины Чапутова проведет специальную пресс-конференцию.

Напомним, министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2. Ранее сообщалось, что украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии. В апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.