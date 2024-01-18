Глава МИД Великобритании провел параллели между Путиным и Гитлером

Сегодняшние события в мире напоминают предвоенные 1930-е годы, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера.

Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью для подкаста Power Play на Politico.

Британский министр заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один": "Это вызов для нашего поколения".

Дипломат сравнил сегодняшние события в мире в контексте российской агрессии с периодом, который предшествовал Второй мировой войне.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером Европы в 1930-х годах, мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение", – сказал он.

"Единственное, что мы можем сделать, это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", – сказал Кэмерон.