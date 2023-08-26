Джонсон: Судьба Пригожина демонстрирует цену переговоров с РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство Евгения Пригожина не могло произойти без указания Путина, а потому показывает, что договариваться с ним не имеет смысла.

Об этом Джонсон написал в своей последней колонке для таблоида Daily Mail.

Экс-премьер Великобритании отмечает: что бы ни произошло с самолетом, на котором был Пригожин, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина.

"Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам взята просто со страниц "Крестного отца" .... Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью", – пишет Джонсон.

Он объясняет, что именно такое открытое желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.

"Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца", – предостерегает британский политик.

Джонсон добавляет, что союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.

"К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот падающий самолет, все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир", – подчеркнул он.