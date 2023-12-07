Последнее обновление: 07.12.2023 13:51

Канада ввела санкции против российских бриллиантов и сопутствующих товаров

Канада вводит ограничения на импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий с ними в координации со своими партнерами по G7. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, сообщает канадское правительство.

По ее словам внедрение этого запрета в сотрудничестве с партнерами по G7 посылает РФ четкий сигнал, что они не потерпят использования российских доходов от бриллиантов для финансирования войны.

"Мы призываем президента Путина немедленно прекратить эту неоправданную захватническую войну против Украины, и мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", – отметила Жоли.

В заявлении говорится, что Оттава будет продолжать сотрудничать со странами G7 и другими международными партнерами с целью внедрения всеобъемлющих мер контроля и проверки для запрета российских бриллиантов.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю €4 млрд в год.

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