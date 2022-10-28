Канада ввела санкции против 35 россиян и 6 энергетических предприятий из РФ

Оттава вводит санкции отношении еще 35 физических лиц, в том числе членов руководства "Газпрома", а также шести энергетических компаний из России, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня я объявляю, что мы включаем еще 35 физических лиц в санкционный список по России, включая влиятельных лидеров государственной компании "Газпром", а также вводим санкции в отношении шести предприятий энергетического сектора", - сказал Трюдо, выступая в Виннипеге.

Всего с начала войны в Украине Оттава ввела санкции против более тысячи физических и 250 юридических лиц из РФ.