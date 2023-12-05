Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщил в интервью газете Iltalehti министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", – сказал финский министр.

По его словам, решение о начале производства, вероятно, примут до Рождества.

"Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", – добавил Хяккянен.