Последнее обновление: 05.12.2023 13:16

Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщил в интервью газете Iltalehti министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", – сказал финский министр.

По его словам, решение о начале производства, вероятно, примут до Рождества.

"Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", – добавил Хяккянен.

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