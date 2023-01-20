Последнее обновление: 20.01.2023 16:07

Финляндия анонсировала пакет помощи для Украины с тяжелым вооружением

Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который включает тяжелое вооружение и боеприпасы, сообщило Минобороны страны.

"Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас - самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжелое вооружение и боеприпасы", - отметил министр обороны Микко Савола.

Ориентировочная стоимость всей помощи, которую Финляндия предоставила Украине с началом полномасштабной войны, вместе с этим пакетом составит 590 млн евро.

Из соображений безопасности детальное содержимое пакета и ориентировочное время прибытия оружия в Украину не раскрывают. Министр отметил, что его формировали с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов.



<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование