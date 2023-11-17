В Финляндии готовы закрыть остальные пункты пропуска на границе с РФ

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что правительство готово закрыть остальные пункты пропуска на границе с Россией, если частичное закрытие не даст результата. Ее заявление приводит Yle.

"Мы готовы к следующему шагу, который будет означать закрытие всей восточной границы и принятия заявления на предоставление убежища не на восточной границе", – отметила министр.

Пурра отметила, что у финских властей не было другого выхода в сложившейся ситуации.

"Это решение было непростым для нас. Мы защищаем суверенитет Финляндии, защищаем наши собственные границы, и сами решаем, кто приезжает в эту страну. Гибридная операция не является актом войны, но ее следует сравнивать со злонамеренным актом иностранного государства. И это то, чему мы противостоим", – добавила она.

Министр обороны Антти Хаккянен подчеркнул, что закрытие границы – вынужденная мера, вызванная действиями российских властей. Он также отметил, что от запрета, безусловно, пострадают владельцы финских и российских паспортов, но это происходит не по вине финских властей.

"Действия российской стороны приводят к тому, что многие обычные граждане, имеющие два паспорта, и другие будут страдать в повседневной жизни. Мы не хотели принимать такие решения таким образом, чтобы это вызывало неудобство, но мы здесь противостоим угрозе безопасности", – добавил Хаккянен.

Накануне правительство Финляндии решило закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Правительство Эстонии также рассматривает возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии.