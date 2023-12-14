Финляндия вновь планирует полностью закрыть границу с РФ

Финское правительство планирует в четверг принять решение о повторном закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на два независимых источника в правительстве Финляндии.

По информации издания, для этого правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Канцлер юстиции еще должен высказать свое мнение, но политическая воля к закрытию границы уже есть.

Это решение объясняется тем, что Россия снова позволила искателям убежища пересекать финскую границу. По данным HS, подготовка к закрытию границы началась сразу после того, как два дня назад правительство решило открыть пограничные посты Нийрала и Ваалимаа.

Ранее во вторник правительство Финляндии приняло решение открыть с 14 декабря до 14 января два пункта пропуска на границе с РФ – Ваалимаа и Нийрала.