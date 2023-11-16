Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе с 17 на 18 ноября. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петтери Орпо.

"Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе, - сказал Орпо, которого цитирует ТАСС. - Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу".

Такое решение принято с целью исключить перемещение беженцев из стран Ближнего Востока с российской стороны.

Финские пограничники утверждают, что с начала ноября увеличился поток беженцев из ближневосточных стран, стремящихся попасть в Финляндию с территории РФ.