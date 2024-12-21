Открыть восточную границу Финляндии невозможно, пока не будет достигнуто взаимопонимание с Россией. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

Перед встречей лидеров ЕС в Лапландии, которая пройдет в эти выходные, Орпо заявил СМИ, что восточная граница Финляндии останется закрытой на неопределенный срок.

Границу или отдельные пограничные пункты нельзя будет открыть до достижения взаимопонимания с Россией, передает слова Орпо финская служба новостей Yle.

Орпо пояснил, что на практике это означало бы, что Россия больше не будет пропускать мигрантов к границе без необходимых въездных документов. По его словам, сейчас известно, что Россия продолжит пропускать мигрантов к пограничным пунктам, если их откроют.

В Лапландию накануне Рождества прибудут верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Европейские политики намерены обсудить вопросы обороны, миграции и готовности.

С целью пресечь поток на границу просителей убежища без надлежащих документов правительство Финляндии приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на восточной границе 16 ноября прошлого года. Затем, 14 декабря было решено открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалимаа и МАПП Ниирала, однако в первый же день со стороны России прибыли более ста просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц, до 14 января. В начале этого года было объявлено, что финские КПП на границе с Россией останутся закрытыми.