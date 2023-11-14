Германия объявила о новой партии военной помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включая разнообразное оружие и амуницию– от танков до защитных очков.

В рамках новой партии ФРГ поставит 10 танков Leopard 1A5; 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206; 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog); 1 020 снарядов калибра 155-мм; 1 машину для разминирования Wisent 1; 10 БПЛА-разведчиков Vector; 10 тысяч защитных очков; 14 радаров GO12; 3 автомобиля для патрулирования; 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа; 16 грузовиков Zetros; 13 грузовиков MAN TGS; 1,4 млн патронов.

Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.