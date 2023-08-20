Rheinmetall до конца августа запустит обслуживание танков в Украине

Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.

Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые двенадцать работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще двенадцать.

"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", – сказал он.

Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине.

"Это может произойти быстро, там достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен", – пояснил Паппергер. Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем контрольный пакет акций.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.