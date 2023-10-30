Представители 65 стран обсудили на Мальте 5 пунктов украинской "формулы мира"

Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредоточилась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Пять пунктов "формулы мира", которые вынесли на обсуждение на Мальте, предварительно проработали рабочие группы с участием дипломатических представителей разных стран. Каждый пункт на встрече презентовали и комментировали украинские и иностранные чиновники, сообщил в воскресенье офис президента Украины.

План по ядерной безопасности предусматривает полный вывод российского персонала, оружия и оборудования с Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине, усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, а также изучение механизмов ответственности за невыполнение принципа ядерной безопасности.

Реализация пункта по энергетической безопасности, по предложению рабочей группы, предусматривает разработку модели энергетической устойчивости, которая бы позволила предотвратить нарушения энергетической безопасности и сделать возможным использование энергетики как рычага влияния в будущих актах агрессии.

В контексте продовольственной безопасности "формула мира" предлагает установление международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия, в частности усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры Украины, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также поддержать страхование судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины.

План действий по возвращению заложников и депортированных украинцев предусматривает создание международной мониторинговой группы для сбора о них информации, получение доступа к местам их содержания, дополнительные санкции против РФ и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, давление на Россию с целью предоставления ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным.

Что же касается пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, рабочая группа предлагает сосредоточиться на реформе Совета безопасности ООН и ограничении права вето, усилении роли Международного суда ООН путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах о нарушениях Устава ООН, а также создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии.