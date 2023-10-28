Страны Латинской Америки впервые выступили против войны в Украине

Страны Латинской Америки впервые осудили российскую агрессию против Украины, приняв соответствующую декларацию на форуме "свободная Америка".

Это первая общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, в текст декларации включили отдельный пункт, в котором выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского и осуждается российская агрессия против нашего государства.

"Мы солидарны с народом Украины, который страдает от неоправданной, неспровоцированной российской агрессии. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", - указывается в документе.

Кондратюк подчеркнула, что это впервые, когда удалось в таком широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию против Украины. Впервые из-за такого широкого межпартийного формата, объединяющего 34 партии 21-го государства Латинской Америки, получилось привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины с Россией.