Более 20 человек пострадали в результате антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы

В результате антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек, сообщило министерство здравоохранения Дагестана (РФ).

Как сообщает ведомство, 10 пострадавших находятся в больнице, двое из них — в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские лица.

Более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы установлены, 60 из них задержаны, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На данный момент территорию аэропорта охраняют около 50 полицейских.

Сам аэропорт планируют открыть 31 октября, сообщает Росавиация. Изначально прием и отправку рейсов приостанавливали до 6 ноября. Ведомство отметило, что аэропорт будет открыт только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Антисемитский погром начался в аэропорту Махачкалы перед прибытием регулярного рейса из Тель-Авива, куда ворвалась толпа людей с палестинскими флагами, силой выбивали двери служебных помещений и требовали показать, куда спрятали «беженцев из Израиля», хотя ничто не указывало, что такие беженцы на этом рейсе были. Они на некоторое время проникли и на летное поле.

Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Полиции удалось защитить серверные и таможенные службы и узлы аэронавигации и пограничный пункт, сообщают СМИ.

Власти Израиля заявили, что рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Спецпосланник США по борьбе с антисемитизмом, посол Дебора Липштадт, осудила антисемитские акции в России и призвала российские власти обеспечить безопасность израильтян и евреев.

«Мы видим подъем волны антисемитизма по всему миру, и США поддерживают Израиль и все еврейское сообщество. Нападениям на евреев или разжиганию антисемитизма нет оправдания», — написала посол Липштадт.