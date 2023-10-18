Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла в среду парламент, где обсуждается вопрос импичмента, и заявила, что считает процесс фарсом, а обвинения в нарушении Конституции - необоснованными.

"Этим процессом импичмента вы наносите ущерб не мне, а стране. Этот процесс импичмента является фарсом", - сказала Зурабишвили.

Президент считает, решение по импичменту парламентским большинством уже принято "где-то в высших кругах правящей партии "Грузинская мечта" или где-то на Севере", передает Интерфакс.

"Какими бы не были результаты голосования по импичменту, вы потеряли доверие народа. Сегодня решается не моя, а ваша судьба, так как придет и завтрашний день", - сказала Зурабишвили.

Она обвинила правящую партию в изменении политического курса Грузии.

"Путь евроинтеграции Грузии неизменен. Грузинский народ давно сделал этот выбор и заплатил за это большую цену. Пусть никто не верит, что этот народ кто-то сможет перевести на путь России", - сказала Зурабишвили.

Она обратилась к главам стран Евросоюза с просьбой не оставлять Грузию. "Я обращаюсь к нашим партнерам от имени грузинского народа - предоставьте Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз", - заявила Зурабишвили.