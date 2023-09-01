Правящая партия в Грузии запустила процедуру импичмента президента

"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"Грузинская мечта" назвала поводом для отстранения президента Саломе Зурабишвили ряд ее "несогласованных" с правительством рабочих поездок в Европу. В "Грузинской мечте" считают эти визиты "контрпродуктивными".

По словам Кобахидзе, процедура импичмента начнется несмотря на то, что для ее реализации в парламенте необходима поддержка оппозиции. Между тем завершить процедуру импичмента "в нынешней политической ситуации" не получится: для этого нужны 100 голосов депутатов, а у "Грузинской мечты" и ее сторонников лишь 84 места в парламенте.

Кроме того, по факту нарушения президентом Конституции "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд.

Накануне Зурабишвили приехала в Германию на переговоры с президентом Франком Вальтером-Штайнмайером. Она начала серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.