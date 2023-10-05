Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Британия обвинила РФ в намерениях атаковать суда в украинском "зерновом коридоре"

Великобритания со ссылкой на данные разведки заявила, что Россия может использовать морские мины для атак на гражданские суда в Черном море.

"Рассекреченная сегодня информация свидетельствует о том, что Россия может продолжать атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе путем установки морских мин на подходах к украинским портам. Ранее Великобритания предупреждала, что российские военные попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море", – говорится в заявлении МИД Великобритании.

По оценкам Великобритании, Россия пытается атаковать гражданские суда, следующие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы помешать экспорту украинского зерна. Таким образом Россия продолжает давить на украинскую экономику.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, взамен возлагая на Украину ответственность за любые нападения на гражданские суда в Черном море", – оценивают в Великобритании.

Публикуя разведданные, Великобритания стремится разоблачить тактику России и предотвратить любые подобные инциденты, говорится в заявлении.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими партнерами, чтобы обеспечить повышение безопасности судоходства, и использует свои возможности разведки, наблюдения и разведки для мониторинга российской деятельности в Черном море.

"Мир наблюдает – и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники выступаем вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, навредить остальному миру", – заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

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