Воздушные силы Украины ночью уничтожили 34 запущенных РФ "шахедов"

Силы обороны в ночь на 28 сентября в небе над Украиной уничтожили 34 из 44 ударных дронов Shahed-136/131, запущенных российскими войсками.

"В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск, мыс Чауда - ВОТ Крым). Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "шахеда", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

К отражению атаки, как указано, привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

За прошедшие сутки, 27 сентября, как сообщается, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).