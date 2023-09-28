Более половины армян Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Более половины армян, проживавших в Нагорном Карабахе, прибыли в Армению.

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 65 036 человека, согласно заявлению армянских сластей.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян. Они начали перебираться в Армению после завершения в НКР "локальных антитеррористических мер", которые 19 и 20 сентября проводили азербайджанские военные.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.