Последнее обновление: 27.09.2023 12:01

Более 42 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

Более 42 тысяч местных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха, сообщило правительство Армении.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 42 500 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции в среду.

Как сообщалось, в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.



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