Воздушные Силы Украины уничтожили 14 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные Силы Украины ночью сбили 14 вражеских дронов из 15-ти запущенных РФ, сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Направление удара было направлено на Запорожскую и Днепропетровскую области.

Также сообщается, что Одесская область подверглась ракетному удару. Как сообщила представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк, РФ применила сверхзвуковые ракеты "Ониксы", запущенные из временно оккупированного Крыма.

"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет", — сообщила Гуменюк.