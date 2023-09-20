Зеленский в ООН пригласил государства на саммит по "формуле мира"

Президент Владимир Зеленский во вторник, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Глава государства напомнил, что в прошлом году на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины, и планирует сделать это на заседании Совета безопасности в среду, 20 сентября.

"За последний год "формула мира" стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах", – сказал он.

Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.

"Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии – к совместной подготовке саммита", – сказал президент.

Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.