Разведка Британии: Украина на годы вывела из строя сухие доки в Севастополе

В Минобороны Великобритании оценили повреждения, которые в результате ракетного удара Украины получили российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", находившиеся в Севастополе на ремонте в сухих доках.

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получила катастрофические повреждения", – говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов, отметили британские аналитики.

К тому же сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот" одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российской мощи на Черное море и Восточное Средиземноморье", – отмечают в обзоре.