Минобороны России заявило об атаках украинских беспилотников и морских дронов

Министерство обороны России утром в четверг, после серии взрывов в районе Евпатории в Крыму, объявило, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников-камикадзе.

В течение последних полутора часов жители Евпатории и окрестностей сообщали в соцсетях о звуках пролета дронов, взрывах и зареве и публиковали видео со столбом дыма от как минимум одного мощного взрыва, передает BBC.

Украинские медиа со ссылкой на местных жителей пишут, что этот взрыв произошел у населенного пункта Уютное возле западной окраины Евпатории на территории воинской части — предположительно подразделения радиолокационного полка.

Минобороны также вещает, что рано утром в четверг украинские морские дроны снова атаковали российский корабль в Черном море.

Согласно сообщению, около пяти утра пять безэкипажных катеров попытались атаковать в море патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», но были уничтожены.

Ранним утром среды российское минобороны тоже заявляло о безуспешной атаке украинских морских дронов на российские корабли в море. Эта атака, судя по заявлению минобороны, произошла примерно тогда же, когда был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе.