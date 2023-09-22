Последнее обновление: 22.09.2023 15:45

Лукашенко рассказал о новом приюте для кошечек вместо «резиденции»

Лукашенко утверждает, что не обзавелся новой резиденцией в центре Минска на месте бывшей больницы для чиновников (здание лечкомиссии), которую по его поручению реставрировали под «реабилитацию» и благотворительные фонды для «собачек и кошек».

" Недавно появилась информация: "Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС". Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, большую чиновничью больницу отдали Кухареву (в ведение городских властей Минска) - построили маленькую за городом - и там было старое отделение реабилитации. Его Управление делами отремонтировало. Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей", - утверждает Лукашенко.

"Мне хватает мест, где работать. Здесь я работаю (во Дворце Независимости) и за городом - один к одному кабинеты. Больше ничего не надо", - добавил он.

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