Лукашенко привез Путину новую карту с планом нападения на Беларусь

Лукашенко на переговоры с Путиным в Санкт-Петербург привез новую карту с планами нападения Польши на Беларусь и историю о рвущихся на прогулку по Варшаве и Жэшуву наемниках «Вагнера».

«Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим - готовится почва», - заявил Лукашенко, общаясь с Путиным на камеру.

«Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно - вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт "Леопардов" - поляки на своей территории. И Жешув активизируется - аэродром, куда американцы перебрасывают технику, и другие", - продолжил он.

"Естественно, Польша поставила вопрос, что взамен. Ясно - деньги, вооружение. Это понятно. Но сейчас, вы тоже отметили это, очень много разговоров "по частям принять Украину в НАТО". Что за этим стоит? Это дымовая завеса. Оторвать этот кусок западной Украины. Это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло. Они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск российской федерации. Американцами это поддерживается", - заключил Лукашенко.

«Передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», - сказал он.

Предыдущую карту Лукашенко привез на встречу с Путиным в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году с комментарием "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Сегодня Лукашенко также заявил, что наемники группировки «Вагнер» просятся «на экскурсию в Варшаву», чтобы отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника.

«Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. - "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства", - озвучил Лукашенко очередной нарратив…