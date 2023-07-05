БПЦ заявила о готовности приютить монахов Киево-Печерской лавры

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) заявил о готовности приютить монахов Киево-Печерской лавры в случае их выселения.

"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", - говорится в обращении Синода "в связи с продолжающимися действиями украинских властей, направленными против Украинской православной церкви (УПЦ)".

"Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель православной веры восточнославянских народов", - говорится в заявлении БПЦ.

"Выражая поддержку Украинской православной церкви в это непростое время, мы призываем украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов", - также сказано в обращении Синода.

На прошлой неделе Лукашенко принял решение приютить в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер».