Лукашенко «навострил» уши в сторону «Вагнера»

Лукашенко утверждает, что держит востро ухо в отношении ЧВК «Вагнер» в Беларуси, объяснив прагматикой свое решение пустить наемников в Беларусь.

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Хренина.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", - заверил пенсионер.