Лукашенко грозится уволить Головченко и Снопкова

Лукашенко пригрозил увольнением премьеру Роману Головченко и, что самое забавное, первому вице-премьеру Николаю Снопкову, если по итогам 2023 года ее будут выполнены прогнозные показатели

Итоги 2023 года будут подбивать только в апреле 2024 года, а до этого Головченко и Снопкову беспокоиться не о чем. Но показательная «порка» руководства правительства была в репликах опубликована пресс-службой Лукашенко.

Как доложил премьер на сегодняшнем совещании, за 5 месяцев экономика вышла на целевую траекторию роста в виде прироста ВВП на 0,9%.

"А надо было?" - спросил Лукашенко.

"Пока еще у нас задача стоит только по июню 102,6%", - ответил Головченко.

"Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102%, а у вас - 101%", - продолжил Лукашенко.

"Но в чистом мае (май к маю) - 7%. Поэтому я думаю, что если не полностью, то по крайней мере на цифру, близкую к плану по полугодию, мы выйдем. Маховик экономики сейчас раскручивается", - парировал премьер.

"Роман Александрович, давайте публично договоримся так. Чтобы Вы не обижались. Мне же уже не 38 лет, когда я первое Правительство формировал, и не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно, первыми Вы и первый вице-премьер, уходите в отставку. Вот, чтобы журналисты видели, люди понимали. Потому что смешно выглядит. Я имею обратную информацию по своим совещаниям. Умные люди, с которыми я общаюсь, опытные люди, говорят: "А чего вы душу, сердце свое рвете? По телевизору видим некоторых чиновников - да им пофиг это все". Я не думаю, что это так, но просто толочь воду в ступе, наверное, не к месту", - посетовал Лукашенко.

"Делаете - спасибо, ордена, награды. Не выполнили - надо по-мужски поступить. Поэтому давайте так и договоримся, чтобы не было обид потом", - предложил Лукашенко.

"Хорошо", - согласился Головченко.