Лукашенко ощутил предпосылки для окончания войны в Украине

Лукашенко заявил о наличии неких больших предпосылок для окончания войны в Украине и назвал жуткие страхи Запада.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии, как любят говорить, перейдут, будет им очень больно", - заявил во вторник Лукашенко в интервью российским пропагандистам.

Он верит, что Запад жутко боится новой масштабной войны.

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - сказал Лукашенко.

Он в очередной раз пригрозил тем, что Россия может применить ядерное оружие в случае вторжения на ее территорию и угрозе существованию государства: "С угла же только вперед можно выйти. Вот тогда ждите".

Лукашенко продолжил настаивать на необходимости переговоров без условий, в очередной раз дав публичную оценку умственных способностям президента Украины Владимира Зеленского.

«Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных, которые воюют, гибнут там. Но есть распиаренная верхушка во главе с Володей Зеленским. Он сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева: целовали - и что получили? Точно так будет у него", - сказал пенсионер.

"И потом. В Украине люди хотят жить. Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу», - настаивает Лукашенко на своей версии реальности.