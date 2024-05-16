Последнее обновление: 16.05.2024 18:29

В Конгресс США внесен проект нового Акта о демократии в Беларуси

Проект нового Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси внесен в Палату представителей Конгресса США.

Проект представлен членами Кокуса по Беларуси Билом Китингом, Маси Каптур, Джо Уилсоном, а также председателем подкомитета по Европе Томом Кейном, сообщают белорусские медиа.

Проект содержит отказ от признания Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и призыв к немедленному освобождению всех политзаключенных в Беларуси, а также положение о помощи США в продвижении демократии, прав человека, верховенства права и суверенитета в Беларуси.

В случае принятия Акта госссекретарю США будет поручено представить Конгрессу отчет о преступлениях режима Лукашенко в рамках поддержки российской агрессии.

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