США готовы смягчить санкции против Беларуси в случае освобождения политзаключенных

Соединенные Штаты заявили о готовности обсуждать возможность смягчения введенных против Беларуси санкций и перспективы нормализации двусторонних отношений в случае прекращения репрессий режимом Лукашенко и освобождения всех политзаключенных в стране.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя стартовавшие в Вашингтоне двухдневные переговоры с представителями белорусской оппозиции с участием Светланы Тихановской и замгоссекретаря Госдепа Виктории Нуланд.

«Наше послание Лукашенко и тем, кто осуществляет его репрессии, было четким и последовательным: мы готовы говорить об изменении нашей политики, ослаблении санкций и улучшении наших отношений, когда режим освободит всех заключенных, находящихся под политическим давлением, прекратит репрессии против белорусского народа и прекратит свое соучастие в войне России против Украины», – заявил Миллер.

«…мы были рады провести первый стратегический диалог между Соединенными Штатами и белорусским демократическим движением и приветствовать лидера белорусского демократического движения Светлану Тихановскую в Госдепартаменте», - подчеркнул он.

Руководитель пресс-службы также упомянул расширение санкций против властей РБ.

«… вчера … офис по контролю за иностранными активами Казначейства ввел санкции в отношении 19 физических и юридических лиц, которые поддерживают режим, которые задействованы в военном секторе Беларуси и способствуют агрессивной войне России против Украины. Эта акция является самым последним шагом в наших усилиях по привлечению к ответственности за злоупотребления режима Лукашенко», – сказал Миллер.

Комментируя упомянутый «стратегический диалог», Светлана Тихановская сказала, что белорусская оппозиция ожидает, что «в результате появится четкая стратегия и дорожная карта, а также конкретные проекты, которые помогут вернуть Беларусь к демократии, освободить политзаключенных, сохранить независимость Беларуси».

«Мы ожидаем от США ясной коммуникации, что Беларусь не отдадут как утешительный приз Путину, что Беларусь сможет рассчитывать на поддержку восстановления экономики и что США поддержат европейскую перспективу для Беларуси», - сказала она.