Последнее обновление: 13.07.2023 11:15

Тихановская пообщалась с Байденом в Вильнюсе

Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом после его выступления в Вильнюсском университете 12 июля, сообщают европейские медиа.

Светлана Тихановская находилась в VIP-ложе университета во время выступления американского лидера. После того как он закончил свою речь, команда президента США провела Тихановскую в помещение, где находился Джо Байден.

«Я очень благодарна президенту за эту встречу. Я донесла до него нашу позицию, сказала, что беларусы продолжают бороться за освобождение своей страны. Я рада, что нам удается поговорить наедине о том, что действительно важно для нас. Беларусы могут рассчитывать на поддержку США», – прокомментировала Тихановская встречу с президентом США.

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