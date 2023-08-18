Последнее обновление: 18.08.2023 13:45

США не изменили статус готовности своих ядерных сил из-за России и Беларуси

Администрация США в настоящее время не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за каких-либо действий России и Беларуси, касающихся ядерного оружия.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно каких-либо разведывательных данных. Мы видели сообщения СМИ из России о том, что они намерены это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли США подтвердить размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) РФ на территории Беларуси, и на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о готовности применить "весь арсенал" в случае агрессии против него.

"Но я не стану давать комментарии конкретно относительно этого. Я отвечу, что в целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил", - добавил Райдер. Он констатировал, что США не усматривают никаких признаков намерения России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.

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