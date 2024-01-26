Последнее обновление: 26.01.2024 10:01

США будут ужесточать санкции против режима Лукашенко

Американские власти осудили прошедшие по всей Беларуси рейды силовиков по семьям политзаключенным и продолжат ужесточать санкции против режима Лукашенко.

«Соединенные Штаты осуждают недавние рейды режима Лукашенко, задержания и в целом продолжающиеся атаки режима на права человека и попытки помешать демократическим устремлениям народа Беларуси», - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

«Мы продолжим призывать режим к ответственности через санкций и другие инструменты за его жесткие внутренние репрессии, а также за его постоянную поддержку военной агрессии России против Украины», - также сказано в заявлении.

Волна обысков, допросов и задержаний началась в Беларуси во вторник. По данным на среду, преследованию подверглись не менее 159 человек.

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