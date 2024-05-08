США отозвали лицензии на поставку чипов Intel и Qualcomm для Huawei

Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяют компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники. Об этом пишет Financial Times.

Соответствующие решения являются усилением давления Вашингтона на китайскую компанию по производству телекоммуникационного оборудования. Издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, отмечает, что этот шаг Министерства торговли США влияет на поставки микросхем для портативных компьютеров и мобильных телефонов Huawei.

"Вашингтон уже имеет жесткие ограничения на продажу американских технологий Huawei, но законодатели-республиканцы призвали президента Джо Байдена принять еще более жесткие меры против китайской группы, которая, по словам чиновников по национальной безопасности, помогает Пекину заниматься кибершпионажем по всему миру. Huawei отрицает эти обвинения", - говорится в сообщении.

По словам эксперта по экспортному контролю в консалтинговой компании Beacon Global Strategies Меган Харрис, этот шаг свидетельствует о том, насколько серьезно правительство США подходит к тому, что оно считает угрозой национальной безопасности со стороны китайских технологий, и не отступает от нее.

Кроме того, отзыв лицензий происходит на фоне тревоги США относительно способности Huawei разрабатывать передовые чипы, несмотря на масштабный экспортный контроль, введенный в 2022 году.

После публикации письма Intel заявила, что строго придерживается всех законов и правил в странах, где ведет свой бизнес. Ноутбук Huawei MateBook X Pro, который был выпущен в прошлом месяце, использует чип Intel Core Ultra 9. Сейчас Intel отказалась комментировать предстоящий шаг министерства торговли.

Зато посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало этот шаг, назвав его "полным экономическим издевательством".

"Произвольное установление ограничений или насильственное стремление к отделению в угоду политической повестке дня нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, подрывает международный экономический и торговый порядок, нарушает и дестабилизирует глобальные промышленные цепи и цепи поставок и в конечном итоге нанесет ущерб интересам всего мира", - заявил пресс-секретарь посольства Лю Пэнгюй.