Минобороны РБ якобы наняло наемников «Вагнера» в качестве инструкторов

Министерство обороны Беларуси утверждает, что наемники ЧВК «Вагнер» работают инструкторами по подготовке подразделений территориальных войск.

Как сообщает пресс-служба ведомства, занятия проходят под Осиповичами.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», - говорится в сообщении, к которому приложено трехминутное постановочное видео.

На видео появляется одетый в камуфляж человек с полностью закрытым повязкой лицом. Надо понимать, наемник…