Министр обороны Беларуси пугает неизбежным военным столкновением с НАТО

Запад активно инвестирует в оружие, готовясь к непосредственному военному столкновению, утверждает министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной", - утверждает белорусский министр.

"Все маски сброшены. Истинные планы Запада уже звучат из уст должностных лиц высокого ранга», - заявил Хренин на проходящей в Москве конференции. По его словам, лишь угроза ядерного ответа сдерживает власти стран "золотого миллиарда".